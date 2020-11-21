شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط بعنوان "الطاقة والتنمية المستدامة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي، تحت عنوان "الطاقة والتنمية المستدامة"، والذى ينظمة معهد التخطيط القومي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة من 21 - 22 نوفمبر، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.

كما يحضر المؤتمر وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد شاكر ورئيس المعهد التخطيط القومى الدكتور علاء زهران.

يناقش المؤتمر العديد من الملفات من خلال 6 جلسات رئيسية على مدار يومين تتعلق بالطاقة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والطاقة الجديدة والمتجددة ودور الطاقة فى التنمية.

تعقد الجلسة الاولى تحت عنوان استدامة الطاقة التنمية خبرات دولية الجلسة ويشارك فيها العديد من خبراء الطاقة ويديرالجلسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية السابق ورئيس مجلس إدارة المعهد تحت عنوان الطاقة فى إطار المتغيرات الاقليمية والعالمية ويشارك فيها الدكتور محمد السبكي أستاذ وخبيرالطاقةالجديدة المتجددة ويستعرض التجربة المصرية فى الطاقة المتجددة فى التنمية وفرص التوسع الإقليمي بالإضافة إلى العديد من المحاورالتى يطرحها المشاركونفى الجلسة.

كما تناقش الجلسة الثالثة التى تعقد تحت عنوان تخطيط الطاقة فى مصر وتناقش سوق الكهرباء والغاز فى مصر من حيث الفرص والتحديات، كما تناقش الجلسة الرابعة مستقبل الطاقة الجديدة إقليميا وعالميا.

كما تناقش الجلسة الخامسة نظم الطاقة المستدامة وتناقش الجلسة السادسة نظم الطاقة الجديدة فى مصر دور الخلايا الشمسية الصغيرة فى استدامة الطاقة.

تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان استدامة الطاقة التنمية خبرات دولية الجلسة ويشارك فيها العديد من خبراء الطاقة ويديرالجلسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتنمية الاقتصاديةالسابق ورئيس مجلس إدارة المعهد، تحت عنوان الطاقة فى إطار المتغيرات الإقليمية والعالمية ويشارك فيها الدكتور محمد السبكي أستاذ وخبيرالطاقة الجديدة المتجددة ويستعرض التجربة المصرية فى الطاقة المتجددة فى التنمية وفرص التوسع الإقليمي بالإضافة إلى العديد من المحاورالتى يطرحها المشاركونفى الجلسة.

وتناقش الجلسة الخامسة نظم الطاقة المستدامة وتناقش الجلسة السادسة نظم الطاقة الجديدة فى مصر دور الخلايا الشمسية الصغيرة فى استدامة الطاقة.