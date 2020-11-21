شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية مثيرة في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

تقام يوم الأحد خمس مباريات مثيرة ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

إذ يلتقي فريق الكهرباء مع ضيفه نفط البصرة على ملعب التاجيات في العاصمة بغداد؛ إذ يسعى الكهرباء لاستثمار عامل الأرض لكسب نقاط المباراة، بينما يحاول نفط البصرة تجنب الوقوع في فخ الخسارة.

ويستضيف فريق الكرخ على ملعبه في بغداد «ملعب الساحر أحمد راضي» ضيفه فريق نفط الوسط في مباراة مهمة للفريقين؛ إذ يحاول الكرخ الظفر بنقاط المباراة، بينما يرغب نفط الوسط إلى إيقاف خساراته الأخيرة عبر الفوز أو التعادل.

ويلاقي زاخو ضيفه النفط في مباراة مهمة جداً للفريقين، فزاخو يرغب بتحقيق الفوز مستنداً إلى مميزات ملعبه، بينما يسعى النفط إلى تعويض خروجه من بطولة كأس العراق بفوز جديد.

ويحل فريق الديوانية ضيفاً على فريق أربيل في مباراة مهمة، فالديوانية يحاول تعويض خروجه من بطولة الكأس بفوز، كذلك يريد مدربه الجديد قصي منير تأكيد حضوره في هذا الموسم، بينما يسعى أربيل إلى استثمار عامل الأرض لغرض الظفر بنقاط المباراة.

وأخيراً يتقابل فريق الشرطة مع ضيفه فريق القاسم على ملعب كربلاء الدولي، ويتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة استناداً إلى خبرة لاعبي الشرطة، وحيوية لاعبي القاسم.

علماً أن جميع المباريات ستقام من دون جمهور بسبب المخاوف من تفشي جائحة «كورونا»