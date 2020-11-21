شكرا لقرائتكم خبر عن أول انخفاض لـ«داو» و«إس آند بي» في ثلاثة أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع الجمعة، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تطورات التحفيز المالي ومخاوف بشأن طول عملية توزيع اللقاحات وزيادة إجراءات الإغلاق على مستوى الولايات لمحاربة جائحة كوفيد-19 الآخذة في الانتشار، إلى جانب تساؤلات حول تمويل البنك المركزي لبرامج الطوارئ الرئيسية، مما يلقي بظلال من الشك على التعافي الاقتصادي السريع.

وقادت خسائر يوم الجمعة مؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز إلى أول انخفاض أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع. فانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.7% خلال الأسبوع وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.8%.

وهبط المؤشر داو جونز الجمعة 219.75 نقطة إلى 29263.48 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز على انخفاض 24.33 نقطة، أو 0.68%، إلى 3557.54 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 49.74 نقطة، أو 0.42%، إلى 11854.97 نقطة.

وكان سهم بوينج وسيلز فورس الأسوأ أداءً في مؤشر داو جونز، حيث انخفضا بنسبة 2.9% و2.5% على التوالي. وانخفض قطاعا التكنولوجيا والصناعة 1.1% و0.9% على التوالي لقيادة هبوط ستاندرد آند بورز هبوطياً.

وكتب الاقتصاديون في جي بي مورجان في ملاحظة أن القيود المتعلقة بفيروس كورونا «من المرجح أن تحقق نموًا سلبيًا» في الربع الأول من عام 2021. كما خفضوا توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى انكماش بنسبة 1%، مما يجعلهم أول اقتصاديين في وول ستريت يتوقعون الناتج المحلي الإجمالي السلبي لبداية العام المقبل.

وقال آرون كلارك، مدير المحفظة في GW&K: «يمكن للسوق أن يرى أن هناك ضوءًا في نهاية النفق. على الجانب الآخر من ذلك، هناك حالات تصاعدية وتدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على ذلك تحت السيطرة. هذا ما يتصارع معه السوق».

كما أثر على المعنويات يوم الجمعة كان الخلاف بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي حول استمرار التمويل لبعض برامج الطوارئ التي تم تنفيذها خلال فترة الركود.

ويسعى وزير الخزانة ستيفن منوشين إلى إنهاء عدد قليل من التسهيلات الفيدرالية التي اشترت سندات الشركات بالإضافة إلى برنامج إقراض مين ستريت الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأثارت الخطوة مقاومة من البنك المركزي، الذي قال إن البرامج تواصل أداء دور مهم لدعم الاقتصاد الضعيف.

وقال كريشنا جوها نائب رئيس Evercore ISI ورئيس السياسة العالمية واستراتيجية البنك المركزي في مذكرة: «خطوة منوتشين ستشدد الأوضاع المالية وتزيل شبكة أمان للأسواق في اللحظة الخطأ».

وقال جيفري جوندلاخ الرئيس التنفيذي لشركة DoubleLine Capital إن طلب منوشين سيغلق برامج ائتمان الشركات التي «دعمت» الأسواق في الربيع. وأثار «ملك السندات» السؤال عما إذا كان بإمكان الأسواق الصمود دون دعم بنك الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً «إن عجلات التدريب تنطلق».

وقال منوشين لـ «سي إن بي سي»: «من المؤكد أن الناس أساءوا فهم قرار منوتشين.. لا يزال هناك الكثير من الأموال لتوفير التمويل إذا لزم الأمر». وأضاف: «إننا نتبع نية الكونجرس.» ومن جانب آخر، قال إنه سيناقش وزعماء الجمهوريين خطة للمضي قدما في التحفيز المالي المستهدف بمساعدة الديمقراطيين.

على الجانب الصعودي، تلقى المستثمرون المزيد من الأخبار الجيدة على جبهة اللقاحات. فقالت شركتا فايزر وبيونتيك إنهما تقدمتا بطلب للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وقالتا إنها يمكن أن تكون اللقاحات جاهزة للشحن في غضون ساعات بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء على التفويض. (وكالات)