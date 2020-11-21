شكرا لقرائتكم خبر عن «العمال» البريطاني يحث رئيس الوزراء على التدخل في محادثات «بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حزب العمال البريطاني المعارض في رسالة إن على رئيس الوزراء بوريس جونسون التدخل شخصياً في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي لضمان التوصل إلى اتفاق مع اقتراب الوقت لانتهاء فترة انتقالية.

وتحتاج بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى التوصل بشكل عاجل لاتفاق لتجنب تعطيل التجارة بين البلدين التي يزيد حجمها على تريليون دولار عندما تنتهي فترة انتقالية في ديسمبر/ كانون الأول. وعلى الرغم من المحادثات المكثفة المستمرة منذ شهور ما زالت توجد فجوات حول القضايا الرئيسية.

وقال حزب العمال إن الغموض المستمر بشأن ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق يعرقل الاقتصاد ويسلط الضوء على الضرر الذي يمكن أن يلحق بالشركات وبالعلاقات بين الدول الأربع التي تشكل المملكة المتحدة في حالة الفشل في التوصل إلى اتفاق.

وتقول حكومة جونسون إنها تريد التوصل لاتفاق لكنها لم تتمكن حتى الآن من إيجاد أرضية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة المنافسة وحصص صيد الأسماك. ويقول رئيس الوزراء إن بريطانيا ستزدهر حتى بدون اتفاق.

(رويترز)

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