شكرا لقرائتكم خبر عن 23.3 مليار جنيه أرباحاً وزعتها شركات البورصة على المساهمين منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى 23.3 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، حيث وزعت الشركات أرباحاً بقيمة 2.774 مليار جنيه خلال شهر يوليو، وقبلها وزعت 299 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و487 مليون جنيه خلال شهر مايو، وكان شهر إبريل الأعلى في التوزيعات بقيمة 13.518 مليار جنيه، وخلال شهر مارس وزعت 206 ملايين جنيه، كما وزعت أرباحاً بقيمة 45 مليون جنيه، و83 مليون جنيه خلال شهري فبراير ويناير على التوالي، ووزعت 433 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و135 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و1.8 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، و3.5 مليار جنيه خلال نوفمبر.

ووزعت 4 شركات كوبونات مدفوعة خلال الأسبوع الماضي، وهي الشرقية ايسترن كومباني، ووزعت الكوبون رقم 27 بقيمة 1.43 جنيه، المهندس للتأمين ووزعت الكوبون رقم 40 بقيمة 0.333 جنيه، مطاحن وسط وغرب الدلتا وزعت كوبون رقم 25 بقيمة 12 جنيه، مصر لصناعة الكيماويات ووزعت الكوبون رقم 58 بقيمة جنيه.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.8 مليار جنيه خلال 2019.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.