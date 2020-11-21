شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرين يلتقى وزير الإسكان لبحث مشاكل المناطق الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عقد سلسة اجتماعات مع وزراء ومسئولين بالحكومة لمناقشة مشاكل المستثمرين بمختلف المناطق الصناعية، ومقترحات حلولها، والتعرف على خطط الحكومة لمنح حوافز للمستثمرين، علاوة على التنسيق المشترك في جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد هذه اللقاءات يوم الأربعاء المقبل مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ويختتم هذه اللقاءات مع نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة، في موعد سيتم تحديده بعد عودتها من الإمارات.

وخاطب اتحاد المستثمرين، أعضائه بإرسال قائمة المشاكل بكافة جمعيات المستثمرين بالمحافظات، على أن يتم اليوم السبت إعداد قائمة بها لعرضها على وزير الإسكان حسبما أكد محرم هلال رئيس الاتحاد.

وأعيد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، يوم 4 أكتوبر الماضي، بتولي محرم هلال رئاسة الاتحاد خلفاً للراحل محمد فريد خميس، وتعيين ابنته الكبرى ياسمين رئيساً شرفياً للاتحاد، وضم تشكيل المجلس أسامة حفيلة نائباً أول لرئيس الاتحاد، ورئيساً للمكتب التنفيذي، الدكتور محمد خميس شعبان أميناً عاماً للاتحاد، صبحي نصر أميناً للصندوق، واستمرار كل من محمد المرشدي، محمود الشندويلي، سمير عارف، علاء السقطي، محمد سعد نواب لرئيس الاتحاد، واستمرار علي حمزة، عبد الله الغزالي كأعضاء لمجلس الإدارة، والدكتور عادل اليماني مستشاراً إعلامياً، ومتحدثاً رسمياً للاتحاد.

وبدأ مجلس إدارة اتحاد المستثمرين الجديد، أولى لقائته مع المسئولين بالحكومة، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، يوم 22 أكتوبر الماضي، وتم الاتفاق على سرعة صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد 15%، بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات، وتشكيل لجنة دائمة مشتركة بين وزارة المالية واتحاد المستثمرين لمناقشة أزمة الضرائب العقارية، والاستقرار على وضع نظام موجد لإجراءات الحجز الإداري بمصالح الضرائب والجمارك.

وكان الاجتماع الثاني مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، يوم 4 نوفمبر الجاري، للمطالبة بتفعيل نظام الشباك الواحد بكافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، على أن يتضمن كافة تراخيص الصناعة والمرافق وكذلك الضرائب، لتوفير نافذة واحدة يتعامل معها المستثمر وليس جهات حكومية متعددة، وبتحسين كفاءة بعض فروع هيئة الاستثمار بعدد من المحافظات مثل العاشر من رمضان وبلبيس، فيما تم الاتفاق على تشكيل جروب "واتس اب" لحل مشاكل المستثمرين.

وبعدها بـ6 أيام التقى وفد اتحاد المستثمرين مع وزير البترول المهندس طارق الملا، لبحث ملف خفض سعر الغاز للمصانع، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع تصور لأزمة سعر غاز المصانع على أن يعرض الأمر على الوزير في القريب العاجل.

كما كان من المقرر أن يلتقى اتحاد المستثمرين بوزير التضامن نيفين القباج لبحث مشكلة التأمين على العمال، إلا أنه تم تأجيله ولم يحدد موعد آخر.

ومنذ تولي محرم هلال رئاسة اتحاد المستثمرين، يوم 4 أكتوبر الماضي، خلفاً للراحل محمد فريد خميس، عقد مجلس إدارة الاتحاد لقاءات مع وزراء ومسئولين بالحكومة، بدأت بالاجتماع مع وزير المالية الدكتور محمد معيط