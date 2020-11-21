شكرا لقرائتكم خبر عن تطور صادرات مصر السلعية انجاز جديدة..7 مليار دولار من سنة 2015 لـ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدولة المصرية لا تتوقف عن الانجازات فى جميع القطاعات، وفى قطاع التجارة الخارجية والذى حظى باهتمام خاص من الحكومة، فقد شهدت مؤشرات التجارة المصرية الخارجية تطورا ملحوظا من 2014 حتى 2019، إذ ارتفعت معدلات التصدير قابله تراجع بمعدلات الاستيراد.

وبحسب بيانات رسمية من وزارة التجارة، فقد بلغت الصادرات السلعية 18.6 مليار دولار عام 2015 و التى ارتفعت نهاية 2019 إلى 25.6 مليار دولار بارتفاع 7 مليار دولار، نتيجة الجهود الحكومية لزيادة معدلات التصدير ودعم المصدرين، وزيادة دعم الشحن إلى أفريقيا.

فى نفس السياق شهدت الواردات السلعية من دول العالم تراجع من 77 مليار دولار عام 2014 إلى 59 مليار دولار عام 2017 ، وهو ما انعكس على الميزان التجارى لمصر، والذى يشهد تطور واضح لصالح مصر منذ عام 2014 وحتى الآن.

وكان بيان رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، قال إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 52 % على أساس سنوي في يوليو 2020 إلى 2.28 مليار دولار، كاشفا أن الواردات تراجعت بقيمة 39 % إلى 4.43 مليار دولار خلال نفس الشهر.