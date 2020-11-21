شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة المصرية أبرزها عمومية " أجواء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 6 أحداث خلال الأسبوع الجاري، على رأسها الدعوى المقامة ضد شركتي عامر وبورتو جروب ومنصور عامر من أنترادوس للتطوير السياحي، والجمعية العامة لشركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر، لمناقشة النظر في حل أو استمرار الشركة.

وتستهل الأحداث، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، للنظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم عشرة أضعاف، لتصبح القيمة الاسمية للسهم 50 قرشاً بدلاً من 5 جنيهات للسهم، كما تناقش الجمعية النظر في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وتعقد شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، يوم الأحد 22 نوفمبر، الجمعية العامة العادية للموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، كما تناقش الجمعية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفق النقدي عن العام المالي الماضي، كما تعقد جمعية عامة غير العادية، للموافقة على بيع 3 خطوط إنتاج بمصنع المكرونة، نظراً لتقادمها وعدم جدوى تشغيلها.

وفي نفس اليوم، تنظر محكمة مدني كلي شمال القاهرة، الدعوى رقم 455 لسنة 2019، المقامة ضد شركتي عامر وبورتو جروب ومنصور عامر بشخصه، من شركة أنترادوس للتطوير السياحي للمطالبة بالتعويض و5 بالمائة فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.

وسبق أن بررت الشركة سبب هاتين الدعوتين، لتعطيل دعوى التحكيم الصادر لصالحها بإلزام المدعين بدفع مبلغ 39.91 مليون دولار، بالإضافة إلى 5 بالمائة فوائد قانونية اعتباراً من 11 أكتوبر 2014 وحتى تاريخ السداد الفعلي، مؤكدة أنها ستقوم بإبداء دفوعها اللازمة بما يؤكد سلامة موقفها القانوني، ويحقق مصلحتها في هذا النزاع.

كما تنظر محكمة شمال القاهرة، الدعوى المقامة من الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، للمطالبة بمبلغ وقدره 24.831 مليون جنيه نظير مستحقاتها عن مشروع إنشاء عدد 32 عمار بمدينة 6 أكتوبر.

ويعقد يوم الاثنين، 23 نوفمبر، الجمعية العامة لشركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر، لمناقشة النظر في حل أو استمرار الشركة، كما تناقش تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة، وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، لمناقشة الموافقة على السير في إجراءات تقسيم الشركة إلى 3 شركات، وهي شركة تختص بقطاع الخدمات المالية (القاسمة)، وشركة تختص بالقطاع العقاري والمقاولات (منقسمة)، وشركة تختص بالقطاع الصناعي (منقسمة)، كما ستنظر الجمعية الموافقة على اتخاذ المركز المالية في 31 أكتوبر الماضي أساسياً لعملة التقسيم.