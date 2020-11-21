"جهاز الإحصاء " يوضح كثافة الأطفال فى التعليم العام والأزهرى..انفو جراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كثافة الفصل في التعليم قبل الإبتدائي بلغت 36 تلميذ بالمدارس الحكومية مقابل 29 تلميذ بالمدارس الازهرية، بينما بلغت كثافة الفصل 49 تلميذ/فصل بمرحلة التعليم الابتدائي بالمدارس الحكومية مقابل 31 تلميذ/فصل بالتعليم الأزهري.
وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء ، بالإنفو جراف، أن التعليم الاعدادي بلغت كثافة الفصل فيه 45 تلميذ/فصل بالمدارس الحكومية، 28 تلميذ/فصل بالمدارس الأزهرية ، وسجل عدد الأطفال في مصر بلغ 39.2 مليون طفل "20.3 مليون طفل بنسبة 51.7%، 18.9 مليون طفلة بنسبة 48.3%" وذلك في يوليو 2020.
وكانت نسبة الأطفال في الفئة العمرية "0 – 4 سنوات" 31.9%، بينما الأطفال في الفئة العمرية "15-17سنة" فقد بلغت نسبهم 13.5% من إجمالي الأطفال الأقل من 18 سنة.
وبلغت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية 0.3% من إجمالي المقيدين "0.3% للذكور، 0.2% للإناث"، بينما بلغت 2.7% في المرحلة الإعدادية من إجمالي المقيدين بهذه المرحلة "2.8% ذكور، 2.6% للإناث".
كثافة الفصول في المدارس
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