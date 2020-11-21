شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يقفز بأكثر من 5% بعد تصريحات رئيس الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" خلال تعاملات يوم الجمعة في اعقاب تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة "نوبار أفيان" بشأن لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا.



وأوضح "أفيان" في حوار لشبكة "سي إن إن" بأن انتهاء جائحة كورونا قد يبدا بتوفير لقاح فعال وآمن للوقاية منه مشيرا إلى ضرورة التصريح باستخدامه أولا ثم وضع آلية توزيعه.



وأضاف "أفيان" أنه يتوقع انتهاء كورونا في وقت ما من العام المقبل أو عام 2022 بعد توزيع اللقاحات الفعالة على الشعوب.



كما شكك "أفيان" في رؤية شركة "فايزر" المنافسة والتي تتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها في صيف عام 2021 مشددا على أن الأمر يحتاج للمزيد من الوقت.



كانت شركة "موديرنا" قد أعلنت قبل أيام أن نتائج تجارب لقاحها المضاد لفيروس كورونا أظهرت فاعلية بنسبة 94.5% في الوفاية من كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "موديرنا" بنسبة 5.2% وأغلق جلسة الجمعة عند 97.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 98.4 دولار وأقل سعر عند 94.8 دولار.