شكرا لقرائتكم خبر عن "فايزر" تتقدم رسمياً بطلب للسلطات الأمريكية للسماح باستخدام لقاحها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فايزر" التقدم بطلب رسمي للسلطات المعنية في الولايات المتحدة من أجل الحصول على ترخيص باستخدان لقاحها الواعد بشكل طاريء للوقاية من فيروس كورونا.



وتعد "فايزر" أول شركة أدوية في أمريكا تتقدم بطلب رسمي للتصريح باستخدام اللقاح الذي تطوره التعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية.



وكانت شركة "فايزر" الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أن النتائج النهائية للقاحها أظهرت فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



وأكدت الشركة في خطاب لوكالة الغذاء والدواء الأمريكية على عدم اكتشاف أي مشكلات تتعلق بسلامة وأمان استخدام اللقاح الذي حصل عليه ما يقرب من 45 ألف شخص.



من جانبه، صرح المدير التنفيذي لشركة "فايزر" "ألبرت بورلا" بأنه يتوقع موافقة السلطات الأمريكية بشكل نهائي على اللقاح بنهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام المقبل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فايزر" بنسبة 1.4% إلى 36.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 37.3 دولار وأقل سعر عند 36.4 دولار.