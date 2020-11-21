شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض مسجلة خسائر هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة وسط مخاوف متزايدة بشأن أزمة فيروس كورونا بالغضافة إلى خطوة وقف التمويل من جانب وزارة الخزانة.



وأعلن وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" في قرار اليوم عن وقف برامج تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.



من ناحية أخرى، استأنف أعضاء بالحزبين الجمهوري والديمقراطي استئناف المحادثات المرتبطة بحزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات كورونا.



يأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بوتيرة قياسية يومية في الولايات المتحدة حيث كشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن متوسط العدد اليومي من الإصابات بالفيروس سجل 165 ألفاً في أمريكا خلال الفترة الماضية.



وكانت إعلان شركة "فايزر" الأمريكية أن النتائج النهائية للقاحها الواعد بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهر فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



وجاءت هذه الأنباء بعد أيام فقط من إعلان شركة "موديرنا" أن نتائج تجارب لقاحها المضاد لفيروس كورونا أظهرت فاعلية بنسبة 94.5% في الوفاية من كورونا.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1% أو ما يعادل 41 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 42.15 دولار للبرميل محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 5%، وبلغ الخام أعلى سعر عند 42.1 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.7% أو ما يعادل 76 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 44.96 دولار للبرميل، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 5.1%، فيما بلغ أعلى سعر عند 44.7 دولار وأقل سعر عند 44.05 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض الداو جونز بنسبة 0.7% (ما يعادل 219 نقطة) إلى 29263 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 29470 نقطة وأقل مستوى عند 29231 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 11855 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 11935 نقطة وأقل مستوى عند 11852 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 3557 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 3581 نقطة وأقل مستوى عند 3556 نقطة.