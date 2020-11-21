شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق عند أعلى مستوى منذ يوليو 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الجمعة مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، وذلك بدعم من أحوال جفاف الطقس في أمريكا الجنوبية والمخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية نتيجة تفاقم أزمة فيروس كورونا.



وتلقت الذرة دعمل أيضا من قوة الصادرات وبعض حالات الجفاف أيضا في الولايات المتحدة مما يضر بجودة ووفرة المحاصيل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



هذا، ولا تزال أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها السلبية على الأسواق العالمية لا سيما أن وتيرة الإصابات تتسارع بشكل قياسي على أساس يومي في دول على رأسها الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 4.23 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 4.28 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 4.21 دولار.