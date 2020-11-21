شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 987.9 مليار ريال حجم تجارة السعودية مع دول العشرين في عام .. تشكل 63.5 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 1:30 صباحًا, 21 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض شكل حجم التجارة الخارجية بين السعودية ودول مجموعة العشرين خلال العام الماضي، نحو 63.5 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للسعودية البالغة 1.55 تريليون ريال.

وبحسب “الاقتصادية” بلغ حجم التجارة بين السعودية ودول مجموعة العشرين نحو 987.9 مليار ريال بما يعادل نحو 263.46 مليار دولار.

ويأتي هذا التبادل بعد تصدير السعودية نحو 610.4 مليار ريال تشمل الصادرات النفطية وغير النفطية، مقابل استيراد ما قيمته 377.58 مليار ريال، لتسجل السعودية فائضا تجاريا بين دول مجموعة العشرين يقدر بنحو 232.83 مليار ريال.

وبحسب البيانات المتوافرة فتشكل دول مجموعة العشرين مجتمعة على نحو ثلثي سكان العالم، إضافة إلى أنها تشكل ما يقارب 80 في المائة من الناتج العالمي و75 في المائة من حجم التجارة العالمية.

وبحسب الرصد، نجد أن أكبر شريك للسعودية من بين مجموعة دول العشرين هي الصين بحجم تجارة يبلغ 285.2 مليار ريال خلال 2019، حيث يشكل التبادل التجاري مع الصين نحو 18.3 في المائة من حجم تجارة السعودية البالغ 1.55 تريليون ريال، فيما تأتي اليابان ثانيا بحجم تجارة 125.7 مليار ريال تشكل 12.73 في المائة، لتشكل الدولتان ربع تجارة المملكة الخارجية.

وثالثا حلت الهند بحجم تجارة يبلغ 125.5 مليار ريال تعادل 12.7 في المائة، ثم الولايات المتحد بحجم تبادل تجاري يبلغ 120.05 مليار ريال و12.2 في المائة.

وسجلت السعودية فائضا تجاريا كبيرا في كل من الهند واليابان والصين، حيث بلغت الفوائض التجارية نحو 75.85 مليار ريال، و74.99 مليار ريال، و74.1 مليار ريال على التوالي، علما بأن السعودية حققت فائضا في ست دول من بين دول مجموعة العشرين.

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