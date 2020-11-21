أسعار الفائدة في دول العشرين .. الأرجنتين وتركيا الأعلى بـ 36 و15 % و3 دول “صفرية” واليابان بالسالب

المناطق - الرياض

تصدرت الأرجنتين وتركيا دول مجموعة العشرين، كأعلى معدلات لأسعار الفائدة، عند 36 في المائة، و15 في المائة على التوالي، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان تتجاوز لديهما أسعار الفائدة مستوى 10 في المائة.

فيما تستخدم ثلاث دول سياسة نقدية تعتمد على فائدة صفرية وجميعها دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، فيما دولة واحدة تطبق سعر فائدة سلبية هي اليابان.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، فإن عشر دول ضمن مجموعة العشرين تستخدم أسعار فائدة بحدود 1 في المائة أو أقل، بينها السعودية.

واستثني “الاتحاد الأوروبي” من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا تمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة “ألمانيا وفرنسا وإيطاليا”.

وتتألف مجموعة العشرين المزمع عقدها افتراضيا في العاصمة السعودية الرياض غدا وبعد غد، من 19 دولة إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20.

والدول الأعضاء هي: الولايات المتحدة، الصين، اليابان، السعودية، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، إندونيسيا، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وجاءت أسعار الفائدة لدى دول مجموعة العشرين كما يلي: الأرجنتين بسعر فائدة 36 في المائة، وتركيا 15 في المائة، وروسيا والمكسيك 4.25 في المائة لكل منهما.

خلفها الهند وإندونيسيا بسعر فائدة 4 في المائة لكل منهما، والصين 3.85 في المائة، وجنوب إفريقيا 3.5 في المائة، والبرازيل 2 في المائة.

وفي وسط القائمة تأتي السعودية بسعر فائدة 1 في المائة، ثم كوريا الجنوبية 0.5 في المائة، والولايات المتحدة وكندا 0.25 في المائة لكل منهما.

يليها أستراليا والمملكة المتحدة بـ0.1 في المائة لكل منهما، وفائدة صفرية لدى فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وأخيرا فائدة سالبة لدى اليابان عند -0.1 في المائة.