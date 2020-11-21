شكرا لقرائتكم خبر عن شركات العقار تتجه للتطبيقات الذكية لتقديم خدمات أسرع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أبوظبي: عدنان نجم

أكد خبراء وعاملون في القطاع العقاري في دولة الإمارات أهمية التوجه نحو اعتماد التطبيقات الرقمية والذكية في تقديم الخدمات العقارية على اختلاف أنواعها، موضحين أن التقنيات المتقدمة تلعب دوراً جوهرياً في جميع جوانب عملنا وتؤثر إيجاباً في عملائنا عبر تعزيز القيمة المضافة في القطاع العقاري والارتقاء بالتجربة والخدمات التي تقدمها لجميع الأطراف المعنية.

وذكر هؤلاء أن التوجه لهذه التطبيقات من شأنه أن يوفر الجهد والمال للمستأجرين والملاك، ويدفع لتقديم خدمات نوعية تصب في صالح جميع أصحاب العلاقة الإيجارية، موضحين أن التطور التقني يستلزمه توفير خدمات ذكية وسريعة تصب في صالح الجميع.

سمة القطاع

يقول عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عرار القابضة: من المهم للغاية أن يواكب القطاع العقاري التطور الرقمي والتكنولوجي عبر توفير الخدمات والمعاملات عبر منصة متكاملة تمكن العملاء والمستخدمين من تنفيذ خدماتهم بكل سهولة ويسر الأمر الذي يوفر عليهم الوقت والجهد والمال.

وأضاف الظاهري: لقد عجّلت جائحة «كورونا» في توجه شركات وملاك العقارات لاستخدام التطبيقات الإلكترونية الذكية في تقديم خدماتهم ومعاملاتهم المتعلقة بتجديد العقود والبحث عن وحدات سكنية، وطلب الصيانة وغيرها من الخدمات المهمة، مع العلم أن هذه الخدمات متوفرة منذ سنوات في أمريكا ودول أوروبية عبر تطبيقات ذكية، و لا بد هنا من القول إن التواصل الرقمي سيكون سمة القطاع العقاري في الفترة المقبلة، وسيكون إنجاز وإتمام المعاملات وطلب الخدمات عبر ضغطة زر و لن يحتاج كما السابق إلى التقدم بطلبات باستخدام الأوراق أو حتى إجراء مكالمات والمعاناة في انتظار الرد من شركات إدارة العقارات.

وشدد الظاهري على ضرورة أن تعمل كل شركة على تبني خيار المعاملات الرقمية بتطبيقات سهلة الاستخدام، كونها ستسهل إجراء تقييم للخدمات وتقديمها بأفضل وجه، والحرص على متابعة كل خدمة رقمياً منذ بدء تقديم الطلب والى حين إنجازها.

تسهيل على العملاء

ويقول الدكتور عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة «تمكن العقارية»: إن التطبقيات الذكية مهمة للغاية في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم في المجال الرقمي والإلكتروني، وإن إطلاق هذه التطبيقات في القطاع العقاري يسهل على العملاء توفير الوقت، والجهد، كما أن العميل لا يحتاج للتوجه إلى مكتب الشركة العقارية لإنهاء معاملاته أو التقدم بطلب للخدمات.

وأضاف د.العفيفي: إن التطبيقات توفر سهولة في عمليات الدفع عبر طرق أكثر مرونة، وهذه عوامل تساعد المستأجر في تجديد وتخليص معاملاته بالشركات العقارية، كما أن على هذه الشركات مواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده مختلف القطاعات التي تقدم الخدمات الذكية.

خدمات أفضل

وقال أمين القدسي المدير التنفيذي لشركة «نيشين وايد الشرق الاوسط للعقارات»: إن الظروف الطارئة التي فرضها «كورونا المستجد»، دفعت شركات إدارة العقارات إلى إطلاق تطبيقات ذكية ورقمية من أجل توفير خدماتها بكل يسر وسهولة، ومن المهم مواكبة التطور الرقمي من أجل تقديم خدمات أفضل للعملاء، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم لجوء الأفراد والعملاء إلى استخدام الطرق التقليدية وزيارة المكاتب».

وأضاف القدسي: «ساعدت التطبيقات العقارية في تقديم خدمات بشكل أسرع والتواصل مع العملاء والمستأجرين بشكل أفضل، ووفرت الوقت والجهد والمال على مختلف الأطراف، حيث بات بمقدور المستأجر تجديد و إنهاء العقود الإيجارية، أو البحث عن الوحدات السكنية المتاحة للإيجار والبيع، طلب خدمات الصيانة، تقديم الشكاوى والملاحظات، وغيرها من الخدمات التي تزيد من فاعلية التواصل بين مختلف أطراف العلاقة الإيجارية.

منزل اكسبرس

قال الدكتور أيوب الفرج الرئيس التنفيذي لمجموعة «كي إم كي»: في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي قمنا بإطلاق تطبيق «منزل اكسبرس» بالتعاون مع شركائنا في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتوفير حلول ذكية في إدارة العقارات، وتوفير أنسب الخدمات للملاك والمستأجرين على حد سواء.

وأضاف د. الفرج: «جرى إطلاق البرنامج للتمكن من تجاوز جائحة فيروس «كورونا»، حيث يحرص التطبيق على توفير الخدمات والأنشطة العقارية والإدارية عن بعد، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والحد من تفشي الفيروس، ودون الحاجة إلى زيارة مكاتب المجموعة أو الشركات العقارية المنضوية إلى التطبيق، وذلك حرصاً على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وفي سعي لتطوير خدمات تلبي متطلبات الملاك والمستأجرين ومساعدتهم على إتمام الإجراءات بكل سهولة ويسر».

وأفاد أن تطبيق «منزل اكسبرس» يسهم في تخفيض التكلفة التشغيلية بما لا يقل عن 60%، وزيادة فعالية تحصيل الإيجارات والخدمات بحد أدنى 20%.

وأوضح أن التطبيق يعتمد على أسلوب استخدام ذكي يوفر الوقت والجهد والمال من ناحية قطاع الصيانة، كما يوفر مؤشرات لكل وحدة عقارية حول ما تحتاج إليه، وتكلفة أعمال الصيانة ضمن الميزانية العامة المحددة من قبل المالك للتعامل مع العقار بشكل مثالي، مشيراً إلى أن التطبيق يحرص على توفير خدمات الصيانة بشكل مرضٍ للمستأجرين.

ضرورة حتمية

قال خميس الشرياني، رائد الأعمال الإماراتي ومؤسس تطبيق «رفيق»: إن توجه الكثير من شركات إدارة العقارات نحو التكنولوجيا أصبح ضرورة حتمية وخاصة بعد ظهور فيروس «كوفيد-19» وإجباره الشركات والأفراد على التكيف مع واقع مستجد وتأمين طرق حديثة لإدارة العقار قلل من التدخل البشري، وهنا جاء دور التطبيقات الذكية ومن أهمها تطبيق «رفيق» لمساعدة الشركات والمستأجرين في إدارة منشآتهم عن بعد من أي مكان في أي زمان، إذ إنه ومن خلال التطبيق تستطيع الشركات متابعة طلبات المستأجرين والإشراف عليها، أما بالنسبة لأعمال الصيانة، والتنظيف وغيرها من الأمور الأخرى، أصبح من السهل إدارتها حيث يقدم التطبيق ميزة إنجاز وإجراء وطلب أعمال الصيانة من قبل المستأجر في كافة الأوقات بسهولة ويسر.

وأضاف الشرياني: وأصبح بإمكان الشركات وملاك العقارات باستخدام تطبيق «رفيق» ربط عقد الإيجار بالشقة والمستأجر معاً وبالتالي السماح لهم بتجميع كافة العقود والأوراق الخاصة بالعقار في مكان واحد وهو السحابة الرقمية الخاصة بتطبيق «رفيق» وتساهم هذه المميزات جميعها في الحد من الأخطاء الحسابية وفي العقود والعمل في المستقبل على التخلص منها نهائياً.

وتابع بالقول: «ومن هنا فإن تطبيق «رفيق» يلعب دوراً مهماً في توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتقليل من البصمة البيئية، إذ إنه يساهم في الحد من استخدام الأوراق واستبدالها بالتقارير الإلكترونية ومنصة التطبيق. وهذا ما يتماشى أيضاً مع رؤية الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والتي تعد التطبيقات الرقمية الافتراضية واعتماد التكنولوجيا الرقمية أهم أسسها، مما سيؤدي بالتالي إلى تحسين جودة الخدمات، وارتقاء الكفاءة والثقة والشفافية والابتكار وسهولة المشاركة والاستدامة في السلامة والنمو.

إدارة عن بعد

ومن جانبه قال إتش. بي. إنجار الرئيس التنفيذي لشركة «بروفيس»: تعد التقنيات الحديثة وسيلة لإثراء تجربة المستثمرين والملاك والمستأجرين في قطاع إدارة العقارات. وعلى غرار القطاعات الأخرى، أصبح تبني هذه التقنيات خطوة حاسمة لا مجرد رفاهية، فقد أضحت ضرورة حتمية لتلبية تطلعات كافة الأطراف المعنية في القطاع، لاسيما أن الجميع يبحثون عن الراحة والسهولة والقيمة المضافة في جميع جوانب الحياة، ومنها القطاع العقاري الذي يمثل عنصراً رئيسياً في حياة الناس، ومن هنا تأتي أهمية مسارعة شركات إدارة العقارات لتبني التقنيات المتقدمة لإضفاء التميز على خدماتها، والحفاظ على تنافسيتها وإضافة القيمة المرجوة على تجربة العملاء.

وأضاف: «انطلاقاً من تجربتنا كشركة متخصصة في إدارة العقارات، قدمت «بروفيس» عدداً من الابتكارات السباقة التي ساهمت بتأثير إيجابي واسع بفضل المزايا التي قدمتها عبر المنصات المتعددة،والتي جاءت ثمرة لجهودنا ضمن خارطة التحول الرقمي لدينا، ومن الأمثلة على ذلك، إطلاق «بوابة بروفيس الإلكترونية» و«تطبيق بروفيس» للأجهزة الذكية المتحركة لتوفير مفهوم جديد لأسلوب عملنا مع العملاء وتزويدهم بالخدمات، وكلاهما يتيحان للمستثمرين والملاك والمستأجرين في المجمعات السكنية التي نديرها فرصة الوصول عن بعد إلى مجموعة متكاملة من خدمات «بروفيس» بتصميم سهل الاستخدام، وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وتابع بالقول: حققت المنصتان نجاحاً لافتاً منذ إطلاقهما، حيث أتاحتا لسكان المجمعات السكنية إمكانية إدارة عقاراتهم عن بعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتبنا فعلياً. واستطعنا أيضاً الاستفادة من جهود التحول الرقمي التي نبذلها لتقديم خيارات مبتكرة منها الجولات العقارية الافتراضية بزاوية 360 درجة، ودروس عن بعد للترفيه واللياقة البدنية.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، قمنا بإطلاق تطبيق «بروفيس كونيكت» الذي يمثل حلاً متكاملاً لإدارة العقارات، ومصمماً خصيصاً للارتقاء بمعايير تقديم الخدمات وتسهيل إدارة عمليات الصيانة وإثراء تجربة العملاء في مختلف المجمعات التي تديرها الشركة.

مسعود العور: فرص جديدة في الخدمات المقدمة



قال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون للاستشارات العقارية»: يعتبر إطلاق التطبيقات الذكية لإدارة العقارات الطريق الصحيح لإسعاد المتعاملين من حيث زيادة الشفافية والجودة في التعاملات من حيث الكلفة والوقت، حيث إن مشاركة البيانات في التعاملات العقارية من شأنها التسريع في إجراء المعاملة وضمان العملية التجارية التي من شأنها زيادة الثقة والرضا.

وأضاف العور: هذا التوجه إلى التطبيقات والذكاء الاصطناعي هو مسار لا بد منه عاجلا أم آجلا و خصوصا أثناء الجائحة التي كما توقعنا من شأنها أن تغير معظم التعاملات التجارية في جميع القطاعات بما فيها العقارية حيث ستولد فرصاً جديدة في الخدمات و المنتجات التي تقدمها الشركات.

عامر وليد: الالتزام بـ «التباعد الاجتماعي»



ذكر المهندس عامر وليد المدير التنفيذي ل «تايجر العقارية» أنَّ القيمة المضافة من تطبيق «خدمة العملاء» الذي أطلق مؤخراً أنه يتيح جميع الخدمات للعميل بحيث تمكنه من تقديم الطلبات ومتابعتها وعرض كافة تفاصيل الدفعات، وإتمام عمليات الدفع واستبدال جميع الشيكات بأنواعها، واستلام العقود بالإضافة إلى خدمة التوصيل للعملاء محلياً ودولياً وأيضا تقديم المقترحات و الشكاوى.

وأضاف أن إطلاق التطبيق يأتي في إطار سعي الشركة لتحويل منصتها وخدماتها إلى تطبيق إلكتروني شامل يضمن استراتيجية تيسير خدماتها على العملاء من دون الحاجة لزيارة المكاتب العقارية التابعة لها لإجراء تلك المعاملات ومساعدتهم على الالتزام ب «التباعد الاجتماعي»