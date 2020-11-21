شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة بـ2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 817.9 مليون ورقة بقيمة 2 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 546.2 مليون ورقة، بقيمة 1.1 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 114.4 مليون ورقة بقيمة 673 مليون جنيه، يليه قطاع مواد البناء بحجم تداول 109.7 مليون ورقة بقيمة 673 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 273.9 مليون ورقة بقيمة 626.3 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 16.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 576.8 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 98.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 535.8 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 114.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 485.6 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 28 مليون ورقة منفذة بقيمة 410.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 98.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 345.7 مليون جنيه.

وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 9 ملايين ورقة منفذة بقيمة 23.2 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 2.9 مليون ورقة بقيمة 10.1 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10898.67 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2010.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 2937.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.04% مغلقًا عند مستوى 12955.46 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.50% ليغلق عند مستوى 1087.56 نقطة.