شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم صعود طفيف للدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس سجل خسائر أسبوعية.



وتعرضت المعادن النفيسة للضغوط هذا الأسبوع بعد إعلان شركة "فايزر" الأمريكية أن النتائج النهائية للقاحها الواعد بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهر فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



وتترقب كل من "فايزر" و"موديرنا" الترخيص للقاحيهما بهدف طرحه قريبا للتوزيع، وذلك في ظل الزيادة السريعة والقياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة وعدد من الدول على مستوى العالم.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.3% أو ما يعادل 32 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 24.363 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.7%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 24.600 دولار وأقل سعر عند 23.955 دولار.