شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشي للجنيه الإسترليني بعد بيانات التجزئة البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو هامشي عقب صدور بيانات اقتصادية أفضل من توقعات المحللين.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 1.2% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.3%.



وبلغ ضافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا 21.6 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات ببلوغ حجم الاقتراض 31.6 مليار دولار.



هذا، وكانت شركة "فايزر" الأمريكية قد أعلنت عن أن النتائج النهائية للقاحها الواعد بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهر فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



كما أعلنت شركة "أسترازينيكا" وجامعة "أوكسفورد" عن استجابة مناعية قوي لدى الحالات التي حصلت على لقاحهما.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3282، وسجل أعلى سعر عند 1.3296 وأقل سعر عند 1.3246.