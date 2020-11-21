شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع لكنه يسجل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وسجل المعدن النفيس خسائر هذا الأسبوع متأثراً بأنباء إيجابية تتعلق بلقاحات كورونا.



كانت شركة "فايزر" الأمريكية قد أعلنت عن أن النتائج النهائية للقاحها الواعد بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهر فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



وجاءت هذه الأنباء بعد أيام قليلة من إعلان شركة "موديرنا" عن أن نتائج اختبارات لقاحها المضاد لفيروس كورونا كشفت عن فاعلية بنسبة 94.5%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% أو ما يعادل 10.9 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1872.40 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.7%، فيما بلغ أعلى سعر اليوم عند 1879.2 دولار وأقل سعر عند 1859.1 دولار.