شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قليلاً مع متابعة قرار وزير الخزانة الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث جذب المستثمرين كملاذ آمن تحسباً لقرار وزير الخزانة الأمريكي.



وأعلن وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" في قرار اليوم عن وقف برامج تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.



من ناحية أخرى، استأنف أعضاء بالحزبين الجمهوري والديمقراطي استئناف المحادثات المرتبطة بحزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بوتيرة قياسية يومية في الولايات المتحدة حيث كشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن متوسط العدد اليومي من الإصابات بالفيروس سجل 165 ألفاً في أمريكا خلال الفترة الماضية.



وعلى أثر هذا، تترقب الأسواق ترخيص وطرح اللقاحات المعلن عن فاعليتها القوية وأبرزها لقاح "فايزر" و"بيونتك" ولقاح "موديرنا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.