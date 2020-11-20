الذهب يصعد مع إحياء منوتشين لآمال التحفيز بالولايات المتحدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفع الذهب اليوم الجمعة بعد أن أشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى أن المفاوضات بشأن إجراءات التحفيز ستستمر، مما دعم الإقبال على المعدن تحوطا من التضخم المحتمل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1872.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1856 بتوقيت جرينتش، لكنه نزل 0.8 بالمئة على أساس أسبوعي.

وجرت تسوية العقود الآجلة الأمريكية للذهب على زيادة 0.7 بالمئة إلى 1872.40 دولار.

وقال منوتشين إنه هو وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز سيتحدثان اليوم مع قادة الجمهوريين في الكونجرس عن مفاوضات مع الكونجرس بشأن مزيد من الدعم الاقتصادي.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "تدعم الذهب من فكرة أن محادثات التحفيز تتقدم من جديد، إذ أدركنا أن إجراءات البنوك المركزية بشأن السيولة وإجراءات التحفيز المالي لا تزال القوة الدافعة للسوق".

فقد الذهب حوالي خمسة بالمئة منذ تقارير إيجابية عن لقاحين لكوفيد-19 من فايزر ومودرنا في آخر 12 يوما. واستفاد الذهب هذا العام بشكل أساسي على خلفية الضرر الاقتصادي من الجائحة وما نجم عن ذلك من تحفيز عالمي.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 24.27 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 949.93 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2325.60 دولار.