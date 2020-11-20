شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث مكسب أسبوعي للنفط بدعم تجارب اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عززت أسعار النفط مكاسبها يوم الجمعة، لتسجل الارتفاع الأسبوعي الثالث على التوالي، مدعومة بنجاح تجارب لقاح كوفيد-19، ما عزز آمال أن تحافظ أوبك وحلفاؤها على الإنتاج تحت السيطرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، الجمعة 18 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 44.38 دولار للبرميل. وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير بمقدار 5 سنتات إلى 41.69 دولارًا للبرميل. وارتفع عقد غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر في آخر يوم تداول، 26 سنتًا عند 42.00 دولارًا.

وارتفع كلا الخامين بأكثر من 4% حتى الآن هذا الأسبوع.

وتلقت أسواق النفط دفعة هذا الأسبوع بفعل احتمال التوصل إلى لقاح فعال لكوفيد-19 وآمال في أن أوبك وحلفاءها سيواصلون كبح الإنتاج.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق العالمية في أكسي إن أسواق النفط قلصت مكاسبها الأسبوعية «إذ أخمد ارتفاع الفيروس تفاؤل اللقاح».

وأضاف «لكن القرار بيد أوبك. لن يتم اتخاذ قرار رسمي قبل اجتماع أوبك بلس الوزاري بكامل هيئتها في نهاية الشهر الجاري».

وستبحث أوبك بلس، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، سياستها للإنتاج في اجتماع يومي 30 نوفمبر /تشرين الثاني وأول ديسمبر/ كانون الأول.

وتلقت أسعار برنت الدعم أيضا من مؤشرات على تحرك صفقة تحفيز في واشنطن.

(وكالات)

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