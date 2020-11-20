شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تنتزع ثالث أسبوع من المكاسب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الجمعة، ليسجل المؤشر ستوكس 600 القياسي ثالث أسبوع من المكاسب، إذ ساعدت قفزة للأسهم المرتبطة بالسلع الأساسية في مواجهة مخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ومأزق فيما تعلق بالتحفيز الأمريكي الجديد.

وصعد ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات التعدين مثل ريو تينتو وجلينكور وبي.إتش.بي بما بين 1.2 بالمئة و2.4 بالمئة، إذ صعدت أسعار المعادن النفيسة بدعم استمرار قوة الطلب في الصين أكبر المستهلكين واضطرابات محتملة للإمدادات.

كما قفزت أسهم النفط والغاز 1.5 بالمئة بعد أن تدعمت أسعار الخام بنجاح تجارب لقاح كوفيد-19.

وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي الأسواق في آي.جي «الأسواق الأوروبية تعود للصعود تدريجيا، فآمال اللقاح تأتي في مواجهة مخاوف التحفيز الأمريكي وإجراءات الإغلاق».

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة، إذ تعافت مبيعات التجزئة في أكتوبر تشرين الأول وقال وزير الصحة البريطاني إن هناك مؤشرات مشجعة على أن وتيرة حالات الإصابة بالفيروس بدأت في الاستقرار.

(رويترز)

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