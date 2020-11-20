شكرا لقرائتكم خبر عن «سكي دبي» مجدداً أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



دبي: ”الخليج 365”

أعلنت ماجد الفطيم، عن فوز «سكي دبي» للعام الخامس على التوالي بجائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم، ضمن جوائز التزلج العالمية (World Ski Awards). ويأتي هذا التكريم بعد فوز «سكي دبي» مؤخراً بجائزة أفضل علامة تجارية للخدمة المتميزة (الضيافة والترفيه) ضمن جوائز التميز لقطاع الأعمال، التي تقدمها «اقتصادية دبي» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتعد «جوائز التزلج العالمية» أرقى برنامج للجوائز في قطاع سياحة التزلج، وتغطي مجموعة واسعة من الفئات التي تتنافس عليها أفضل المنتجعات والفنادق وشركات قطاع التزلج، من مختلف أنحاء العالم. وتم ترشيح «سكي دبي» ضمن ثمانية منتجعات تزلج داخلية معروفة عالمياً، من مصر وألمانيا والصين وإسبانيا واسكتلندا ونيوزيلندا وهولندا، وتم الإعلان عن فوزه بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات العاملين في قطاع التزلج وزبائنه.

وقال محمد العتري المدير العام للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في «ماجد الفطيم»: «تعد جوائز التزلج العالمية دليلاً حاسماً على الامتياز، ونحن في سكي دبي فخورون بالحصول على جائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم، للعام الخامس على التوالي. وتحتوي هذه الفئة على عدد من منتجعات التزلج المميزة الأخرى، بما فيها العلامة التجارية الشقيقة سكي مصر، ما يلهمنا مواصلة تحسين معاييرنا باستمرار، كجزء من سعينا الدائم في ماجد الفطيم، لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.

من جانبه قال سيون رابسون، مدير عام جوائز التزلج العالمية: «على الرغم مما يواجهه قطاع السياحة العالمي من تحديات غير مسبوقة، أظهر سكي دبي مرونة كبيرة مكّنته من مواصلة تزويد زواره بتجربة تزلج عالمية المستوى، بشكل مسؤول وآمن. يسعدني أن يتم تكريم هذه الجهود من قبل قطاع التزلج والجمهور، عبر التصويت لمنتجع سكي دبي كأفضل منتجع تزلج داخلي في العالم».