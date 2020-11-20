شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو دبي» يوظف أحدث التقنيات لاستقبال أصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

كشف «إكسبو2020 دبي» عن الخطوط العريضة التي ستسهم في تسهيل زيارة أصحاب الهمم وكبار السن للحدث العالمي على مدار 6 أشهر، والمبنية على تجارب وتقنيات جديدة تم تطوير بعضها لأول مرة بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية في الدولة وأبرز المؤسسات والهيئات العالمية المتخصصة في تسهيل حياة هذه الفئة المجتمعية الهامة.

وعبر الاستعانة بالدراسات والاستطلاعات المتعلقة بمساعدة أصحاب الهمم وكبار السن، وضع «إكسبو 2020 دبي» الشمول وتيسير الوصول ركناً أساسياً لإنجاز الحدث بأفضل صورة، وفي هذا السياق، يتطلع الحدث إلى أن يكون الدورة الأكثر شمولاً والأيسر وصولاً في تاريخ دورات المعرض العالمي.

قالت فاطمة اللوغاني، رئيسة أكاديمية إكسبو والتوطين – إدارة الموارد البشرية، والمتطوعين في «إكسبو 2020 دبي» في مقابلة مع ”الخليج 365”: إنه وانطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات لقيم التسامح والشمول، فإن فريق العمل في إكسبو 2020 سيكون حافلاً بالتنوع يؤدي فيه أصحاب الهمم دوراً محورياً أثناء مرحلة التجهيز لانطلاق الحدث العالمي. وأضافت: يتيح إكسبو 2020 دبي فرصاً لأصحاب الهمم وكبار السن في دولة الإمارات ليكونوا جزءاً من حدث عالمي سيحتفل بالتنوع في عالمنا وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، سيسهم إكسبو في تمكين أصحاب الهمم في الدولة عبر فرص توظيف موجهة من شأنها بناء مستقبلهم الوظيفي وإثراء خبراتهم العملية.

وإضافة إلى هذا، يلعب أصحاب الهمم بالفعل دوراً نشطاً في تشكيل تجربة إكسبو، حيث يقود أحد أصحاب الهمم «برنامج الشمول في إكسبو» ويتولى تشغيله، كما يشارك عدد من أصحاب الهمم أيضاً ضمن مجموعة العمل الخاصة بتيسير الوصول في موقع إكسبو 2020.

تحقيق أقصى استفادة

وأشارت اللوغاني إلى أنه وبناء على القناعة الراسخة بأن تيسير الوصول يبدأ من الداخل، فقد أطلق إكسبو 2020 برنامجاً داخلياً للتوعية لتثقيف الموظفين والعمال على أفضل الطرق للتواصل مع أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين والزوار القادمين من الخارج لمساعدتهم لتحقيق أقصى استفادة من تجربتهم خلال زيارتهم للحدث. وقالت: في ما يتعلق بمساحة العمل الفعلية في المكتب، بادر إكسبو 2020 بإجراء تغييرات لتيسير الوصول والحركة إلى أقصى درجة ممكنة لأصحاب الهمم.

وأضافت: أتاح إكسبو 2020 دبي بيئة تساهم في تمكين أصحاب الهمم ومساعدتهم، عبربإنشاء نظام يجسد فعلياً تيسير الوصول، وبتعريف طاقم العمل في الموقع بالرحلة والتجارب التي تنتظر هذه الفئة، بما يتجاوز مساهمتهم بأنفسهم في صنع هذا الحدث الدولي التاريخي، إلى دعم الحدث الدولي والترويج له كمناسبة تسع الجميع وتساعد الكل على الوصول إليها بسهولة ويسر، وتشجع المشاركة في برنامج إكسبو للمتطوعين.

وأوضحت اللوغاني أن اكسبو 2020 دبي قد أسس فهماً متكاملاً لرحلة أصحاب الهمم، ويتطلع للترحيب بالجميع من مختلف الفئات والجنسيات مهما اختلفت قدراتهم، فيما يحصل هؤلاء على تذاكر دخول مجانية، إضافة إلى تخفيض 50 % لاستخدام المرافق. وأكدت أن إكسبو 2020 سيتيح مجموعة متنوعة من الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم من داخل وخارج الدولة بدءاً من الوصول عبر مسارات خاصة بهم في مطار دبي الدولي والفنادق التي توفر تجهيزات خاصة لأصحاب الهمم ووصولاً إلى الموقع.

تطبيق «بوديوم» الذكي

وقالت اللوغاني: يستعد إكسبو 2020 لإطلاق تطبيق «بوديوم»، الإلكتروني التفاعلي لدعم أصحاب الهمم في التخطيط للرحلة والذي يمثل منصة لمساعدتهم على استكشاف الموقع والتعرف الى خصائص الوصول المتوافرة في كل جناح، والعثور على الخدمات المخصصة لهم، وسيكون بوسع أي شخص تنزيل التطبيق قبل افتتاح إكسبو 2020 أبوابه.

طلب المساعدة بضغطة واحدة

وأضافت أن التطبيق سيشمل، على سبيل المثال، وسائل للمساعدة على الوصول إلى موقع إكسبو باستخدام طرق مواصلات متعددة، وتفاصيل صف السيارات ومعلومات، فضلاً عن خريطة الفعاليات فضلاً عن إمكانية الضغط على زر للمساعدة أو طلب الطوارئ للوصول في الحال لموقع المستخدم.

خرائط لمسية على الأرض

وأضافت سيتم الاستعانة في موقع اكسبو بخرائط لمسية مثبتة في الأرض داخل المساحات العامة وأجنحة الموضوعات مخصصة للمكفوفين أو لذوي الإعاقات البصرية، للمرة الأولى في تاريخ الحدث العالمي.

مرافق خاصة

تم تخصيص مرافق خدمية لأصحاب الهمم في عموم الموقع، بما فيها غرف لتغيير الملابس ودورات مياه معززة للاستخدام المستقل وذلك للمرة الأولى في المنطقة، فضلاً تخصيص 4 مناطق للكلاب المساعدة.

3 مواقف سيارات رئيسية

حول أهم التجهيزات المتعلقة بأصحاب الهمم في أرض الحدث كشفت فاطمة اللوغاني رئيس أكاديمية إكسبو والتوطين – إدارة الموارد البشرية، والمتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»، أنه وعند الوصول إلى موقع إكسبو2020 دبي، ستتوافر عوامل دعم ومساعدة لأصحاب الهمم لتمكينهم من خوض مجموعة متنوعة من التجارب، بينها: تجهيز 3 مواقف رئيسية مخصصة لأصحاب الهمم مع توفير عربات جولف لنقلهم إلى البوابات وتوفر كراسي متحركة (يدوية وكهربائية) من بوابات الدخول إلى مراكز معلومات الزوار في ساحات الاستقبال داخل المساحات العامة.