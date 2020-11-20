شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتراجع بمخاوف انحسار التحفيز.. وأوروبا تتلقى الدعم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على تراجع طفيف، أمس الجمعة، مع تنامي المخاوف بشأن انحسار التحفيز والضرر الاقتصادي الناجم عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 45.66 نقطة، بما يعادل 0.15%، إلى 29437.57 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 2.56 نقطة، أو 0.07%، إلى 3579.31 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 12.02 نقطة، أو 0.1%، إلى 11892.7 نقطة.

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، إذ بددت مكاسب لقطاعي التجزئة والنفط أثر المخاوف بشأن الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة، ومأزق بشأن إجراءات تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي تعصف به الجائحة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% خلال التداولات، ويتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية محدودة بعد مؤشرات على إحراز تقدم في تطوير لقاح «لكوفيد-19» دفعت المؤشر لأعلى مستوى منذ فبراير، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وما زالت المعنويات العالمية ضعيفة بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن برامج إقراض مهمة مرتبطة بالجائحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ستنتهي في 31 ديسمبر، ما يضع إدارة ترامب المنتهية ولايتها في خلاف مع البنك المركزي.

وتلقى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعض الدعم، إذ انتعشت مبيعات التجزئة في أكتوبر، وقال وزير الصحة البريطاني إن ثمة مؤشرات مشجعة على أن حالات الإصابة بالفيروس توقفت عن الارتفاع.

وصعد مؤشر قطاع التجزئة 0.8% ليقود المكاسب بين القطاعات، وتلاه قطاع النفط والغاز، وكذلك أسهم السفر، والترفيه.

وصعد سهم «بي.بي.إي.آر بانكا» الإيطالي 3.1% بعد أن ألقى أكبر مساهم في البنك بثقله وراء فكرة الاندماج مع «بانكو بي.بي.إم» المنافس له.

من جهة أخرى انخفضت الأسهم اليابانية، الجمعة، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ غذى ارتفاع في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا داخل البلاد إلى مستويات قياسية، المخاوف من أن المسؤولين سيطبقون قيوداً جديدة على أنشطة الأعمال.

ونزل المؤشر نيكاي 0.42% ليغلق عند 25527.37 نقطة. ومحا المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائر تكبدها خلال الجلسة ليغلق مرتفعا 0.06% إلى 1727.39 نقطة.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.6% في الأسبوع بعد أن بلغ أعلى مستوى في 29 عاماً، الثلاثاء، إذ أدى إحراز تقدم في تطوير لقاح لفيروس كورونا إلى دفع الأسهم للصعود.

لكن التفاؤل تبدد سريعاً، إذ تشير زيادة حادة في الإصابات بالفيروس إلى أن اقتصاد اليابان قد يعتريه الضعف قبل أن يصبح اللقاح متاحاً على نطاق واسع.

وتطبق السلطات في الولايات المتحدة، وأوروبا، قيوداً جديدة لإبطاء موجة أخرى من الإصابات بالفيروس، وهو ما يقول محللون إنه سبب آخر لجني الأرباح من ارتفاع الأسهم العالمية من مستويات متدنية سجلتها في مارس/ آذار.

وكان سهم دايكن إندستريز من بين الأسهم الأقل أداء على المؤشر توبكس 30، إذ انخفض 2.64%، تلاه سهم طوكيو مارين هولدينجز الذي خسر 2.52%.

وتلقت شركة صناعة مكيفات الهواء «دايكن» ضربة بعد أن ذكرت صحيفة نيكاي أن «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية تدرس صناعة مكيفات هواء للمنازل.

وكان سهم مجموعة سوفت بنك من بين الأسهم التي ارتفعت بأكبر قدر بين 30 سهماً أساسياً على المؤشر توبكس، إذ صعد 2.62%، تلاه سهم موراتا للتصنيع الذي زاد 1.48%.

وقفز سهم هيتاتشي ميتلز 9.88% بعد أن أوردت نيكاي تقريراً ذكر أن شركتها الأم هيتاتشي بدأت قبول عروض لشراء شركة المعادن.

وتقدم 100 سهم على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 119.(رويترز)