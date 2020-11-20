شكرا لقرائتكم خبر عن لاجارد: «المركزي» الأوروبي لن يفلس وإن تكبد خسائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك لا يمكن «أن يفلس، ولا أن تنفد منه الأموال» حتى إن تكبد خسائر في سندات بعدة تريليونات يورو اشتراها بموجب برامجه التحفيزية.

وأضافت لاجارد رداً على سؤال من نائب إيطالي في البرلمان الأوروبي «باعتباره المُصدر الوحيد لأموال البنك المركزي المقومة باليورو، سيظل نظام اليورو قادراً دوماً على توليد سيولة إضافية على حسب الحاجة». وتابعت تقول «لذا، وبطبيعة الحال، فإنه لن يفلس، أو تنفد منه الأموال. إضافة إلى ذلك، لن تُضعف أي خسائر مالية، في حال حدوثها، قدرتنا على السعي إلى استقرار الأسعار والحفاظ عليها».

ورداً على سؤال آخر، قالت لاجارد إنه لا يوجد أساس قانوني يلغي البنك المركزي الأوروبي بموجبه الديون الحكومية التي يملكها.

من جهة أخرى، كشفت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، اتسع إلى 25.2 مليار يورو في سبتمبر مقارنة مع 20.9 مليار يورو في أغسطس بفضل زيادة الفائض من تجارة السلع، والخدمات.

وفي اثني عشر شهراً، حتى سبتمبر، تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.3% قبل عام، ويرجع ذلك في معظمه إلى انخفاض الفائض من تجارة الخدمات.(رويترز)