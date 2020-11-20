شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح الصناديق السيادية من الأسهم الأمريكية بقيادة «الاستثمارات السعودي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات سحب صناديق الثروة السيادية 4.1 مليار دولار من الأسهم الأمريكية في الربع الثالث من السنة، بينما زادت حيازاتها من السندات الأمريكية بأكبر قدر فيما لا يقل عن ثلاث سنوات.

ضُخ نحو 4.5 مليار دولار في أدوات الدخل الثابت الأمريكية، لاسيما قصيرة الأجل، بحسب بيانات من إيفستمنت من واقع خطط استثمار يشرف عليها مديرو صناديق خارجيون.

جاء ذلك قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني، التي أوقدت شرارة تقلبات في أسواق الولايات المتحدة خلال الأسبوع السابق على الاقتراع؛ حيث ساور المستثمرين القلق حيال إمكانية نشوب خلاف على النتيجة وفي ظل تنامي الإصابات بفيروس كورونا عالمياً.

استبعد إليوت هنتوف، مدير أبحاث السياسات لدى ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز، أن يكون النزوح عن الأسهم الأمريكية، وهو الأكبر فيما لا يقل عن ثلاث سنوات، ناجماً عن حاجة الحكومات للسيولة، مشيراً إلى أن إصدارات دين حكومات الصناديق السيادية زادت زيادة هائلة في الآونة الأخيرة وأن سيولة معقولة توفرت قبيل أزمة فيروس كورونا.

الانتخابات الأمريكية

وقال هنتوف: «ربما كانت الانتخابات الأمريكية أحد العوامل إلى جانب التوقعات لانطلاق تعاف غير أمريكي في نهاية المطاف، فضلاً عن حقيقة أن الأسواق تحسنت كثيراً بحلول الربع الثالث وأنها... قد تكون لحظة سانحة للبيع».

يظهر النزوح عن الأسهم الأمريكية، في مقابل تدفق على الأسهم غير الأمريكية للربع الثاني على التوالي، بجلاء في خفض صندوق الاستثمارات العامة السعودي انكشافه على أسهم أمريكا الشمالية بثلاثة مليارات دولار في الربع الثالث، حسبما يُظهره إشعار تنظيمي.

وقال رود رينجرو، مدير المؤسسات الرسمية لدى إنفسكو لإدارة الأصول: «الصناديق السيادية تزداد مرونة بدرجة كبيرة في تفاعلها مع التقلبات الحادة التي لاحظناها هذا العام.. أعتقد أن هذا يسري على صندوق الاستثمارات العامة أيضاً، فنحن وإن كنا لا نلحظ أي ضغوط تسييل في الوقت الراهن، فإن الصندوق يواصل قيادة جهود إعادة التوازن للاقتصاد (السعودي) بعيداً عن الاعتماد على دخل النفط والغاز؛ إذ من المنطقي أن يديروا محفظتهم بنشاط لتدبير التمويل من أجل الاستثمار».

ويتناقض التحول صوب السندات الأمريكية مع نزوح عن أدوات الدخل الثابت غير الأمريكية بنفس القدر تقريباً، وفقاً للبيانات.

أصول شبه سائلة

وقال هنتوف: «إن تفضيل السندات الأمريكية ربما يرجع إلى الرغبة في أصول شبه سائلة تحسباً للحاجة إلى السيولة في المستقبل».

وسحبت الحكومات في دول عدة من المبالغ المدخرة في صناديقها خلال الأشهر الأولى من الجائحة.

وقالت جلوبال إس.دبليو.إف في سبتمبر/أيلول إن نحو 24 عملية سحب قيمتها الإجمالية نحو 137 مليار دولار شهدتها الصناديق السيادية عالمياً بعد تفشي الجائحة وانهيار أسعار السلع الأولية.

وعلى صعيد شتى فئات الاستثمار، نمت المخصصات الأمريكية في 11 من إجمالي 15 صندوقاً سيادياً كشفت عن التوزيع الجغرافي لمخصصاتها في أحدث تقاريرها السنوية، حسبما ذكر خافيير كابابيه، مدير أبحاث الثروة السيادية في مركز آي.إي لحوكمة التغيير.

وأضاف كابابيه، أن تلك الزيادة قد يعرقلها استمرار سياسات الحماية التجارية التي بدأت تحت رئاسة دونالد ترامب حتى في ظل إدارة جو بايدن.

تحركات «الاستثمارات العامة»

في السياق، أظهر إشعار تنظيمي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قلص انكشافه على الأسهم في أمريكا الشمالية بواقع 3 مليارات دولار في الربع الثالث، وتخلص من بعض حيازاته في صناديق المؤشرات والأسهم، ومن بينها بركشاير هاثاواي.

واظهر إشعار أن صندوق الاستثمارات العامة كان يحوز ما قيمته 7.05 مليار دولار من الأسهم الأمريكية حتى 30 سبتمبر /أيلول، مقارنة مع حوالي 10.12 مليار في الربع الثاني. وخفض الصندوق حيازته في صناديق المؤشرات إلى 1.96 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من حوالي 4.7 مليار في الربع الثاني.

وفي الشهور الأخيرة، اشترى الصندوق حصص أقلية في شركات في أنحاء العالم، مستغلاً الضعف في السوق بسبب جائحة «كوفيد-19».

وفي الربع الماضي، حوّل الصندوق جزءاً من هذه الاستثمارات لصناديق المؤشرات في قطاعات العقارات والمواد والمرافق. وفي الربع الثالث امتلك حيازات في قطاع المرافق فحسب.

بركشاير هاثاواي

وأظهر أحدث إشعار أن الصندوق باع بعض الأسهم، من بينها بركشاير هاثاواي للتأمين، وكنديان ناتشورال ريسورسيز، وسيسكو سيستمز في الربع الثالث، واشترى 13 مليون سهم في نوفاجولد ريسورسيز.

ويدير الصندوق أموالاً تُقدر عند 360 مليار دولار، ويتبنى استراتيجية ثنائية المحور تقوم على تكوين محفظة دولية للاستثمار والاستثمار محلياً في مشروعات تسهم في تقليص اعتماد المملكة على النفط.

وفي الشهور الماضية، ضخ الصندوق أموالاً في وحدتين تابعتين لريلاينس إندستدريز الهندية؛ إذ اشترى حصة في ريلاينس ريتيل فنتشرز بمبلغ 1.3 مليار دولار، واستحوذ على حصة بنحو 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمس، وحدة الخدمات الرقمية لتابعة لريلاينس.

وفي الداخل، يدعم صندوق الاستثمارات العامة مشروعات كبيرة، مثل منطقة نيوم الاقتصادية، ومدينة ترفيهية في القدية. (رويترز)