شكرا لقرائتكم خبر عن «المسيرة» يستعرض ذكريات شخصيات مؤثرة عبر إذاعة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأخذ «إذاعة الشارقة» التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مستمعيها في جولة إلى ذاكرة نخبة من الشخصيات المجتمعية المؤثرة، عبر برنامجها «المسيرة» الذي يبث كل ثلاثاء الساعة 2:30 ظهراً. ويستعرض البرنامج الذي تعده وتقدمه الإعلامية شيخة المطيري، مراحل حياة ضيوفه؛ إذ تناولت أولى حلقاته جوانب متعددة من التراث وشؤون المرأة، والبعثات التعليمية، وتطور التعليم في الإمارات، بالإضافة إلى جانب العلاقات السياسية بين الإمارات ودول العالم على اختلاف ثقافاتها ولغاتها، كما تناولت قضايا الإبداع الأدبي، وذكريات الحياة الثقافية في الوطن العربي.

ثقافات ولغات

استضاف البرنامج الدكتور والدبلوماسي يوسف الصابري، الذي شغل منصب سفير الإمارات في عدد من الدول، وسلّط الضوء على جوانب من العلاقات السياسية بين الإمارات ودول العالم على اختلاف ثقافاتها ولغاتها، فيما اطلع المستمعون على ثنايا التاريخ الذي عايشته الباحثة الاجتماعية وخبيرة التراث فاطمة المغني، وتعرفوا إلى جوانب عديدة تتعلق بالتراث وشؤون المرأة وتطور التعليم وغيرها.

وسلّط البرنامج الضوء على رحلة البحث والسعي الطويلة التي خاضها الدكتور حمد بن صراي الباحث والأكاديمي في التاريخ والآثار، وانشغالاته التي أسهمت في التعريف بمكانة وعراقة الدولة، كما استضاف البرنامج الشاعرة العراقية ساجدة الموسوي، التي تحدثت عن علاقتها مع الشعر، وقضايا الإبداع العربي، وذكرياتها التي شكّلت العديد من أعمالها.واستعرض العمل مجموعة من الشخصيات التي شكّلت قدوة للأجيال، من خلال ذاكرة أضاء عليها الدكتور شافع النيادي خبير التنمية البشرية، وتحدّث خلالها عن نماذج خلاقة أحدثت عبر مسيرتها أثراً كبيراً في العديد من المجالات الحياتية للأفراد، فيما استضاف الشاعر الدكتور طلال الجنيبي الذي عرّف بمحطات من حياته، وأضاء على مسيرة حافلة بالأعمال والمشاريع الثقافية الإبداعية.

مسارح ومكتبات

يسعى البرنامج عبر حلقاته المقبلة إلى توسيع نطاق ذاكرة الأمكنة والأزمنة، عبر استضافة شخصيات من الوطن العربي، منها الدكتور عبد الله الغنيم الباحث الكويتي في المجال الجغرافي وتحقيق المخطوطات، والشاعرة السودانية روضة الحاج، لاستعراض تجربتها الشعرية والثقافية، إضافة إلى تخصيص بعض الحلقات عن الشخصيات الراحلة، فضلاً عن إلقاء الضوء على مسيرة بعض المؤسسات الثقافية كالمسارح والمكتبات وغيرها.

وأكدت شيخة المطيري أن «المسيرة» يحتوي على العديد من الرسائل التي تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضرورة مواصلة دعم العمل الإعلامي بمحتويات متميزة، لافتة إلى أن البرنامج يثري ذاكرة الجمهور المتلقي وثقافته، ويرسّخ انتماءه لمجتمعه وهويته.

وتشير المطيري إلى أن البرنامج لا يتحدث عن الضيوف وحسب، بل يستحضر الوجوه التي كانت معهم، ويستذكر تفاصيل الحياة التي عايشوها، حتى يقدم للمستمعين باقة من المعلومات التاريخية الحديثة، التي تستعرض مراحل متعددة من التاريخ الإماراتي والعربي الحديث في شتى المجالات والقطاعات، عبر ضيوف شاركوا في صناعة هذا التاريخ، وعاشوا أحداثه بمختلف تفاصيلها.