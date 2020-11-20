أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع. سعر اليورو 18.42 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترلينى 20.58 جنيه للشراء، و 20.83 جنيه للبيع. الفرنك السويسرى 17.06 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع. وسجلت كورنا سويدية سعر 1.80 جنيه للشراء، و1.82 جنيه للبيع . العملات الآسيوية: سجل 100 ين يابانى سعر 14.96 جنيها للشراء و 15.12 جنيها للبيع. واستقر اليوان الصينى عند 2.36 جنيها للشراء و2.39 جنيها للبيع.

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