شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز": انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بخمسة حفارات إلى 231 حفارا هذا الأسبوع.

وارتفع عدد حفارات الغاز الطبيعي بثلاثة حفارات إلى 76 حفاراً بينما تراجع إجمالي حفارات الغاز الطبيعي والنفط معا بحفارين اثنين إلى 310 حفارات.

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