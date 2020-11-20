شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يحافظ على ارتفاعه ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة لكن الخام الأمريكي قلص المكاسب التي سجلها في وقت سابق اليوم، بينما حافظ "برنت" على ارتفاعه.



وأعلن مسؤولون بالحزبين الجمهوري والديمقراطي استئناف المحادثات المرتبطة بحزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات كورونا.



مع ذلك، كشف وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" في قرار اليوم عن وقف برامج تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية اليوم عن عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 41.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.1 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.7% إلى 44.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 44.7 دولار وأقل سعر عند 44.05 دولار.