شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستقر رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة في كندا ارتفع بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة.



وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء، سجل مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية ارتفاعاً بنسبة 1% في حين توقع محللون استقرار المؤشر دون تغيير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



هذ، وقد أعلنت الحكومة الكندية اليوم إغلاق حدودها مع الولايات المتحدة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بوتيرة قياسية يومية حيث كشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن متوسط العدد اليومي من الإصابات بالفيروس سجل 165 ألفاً في أمريكا خلال الفترة الماضية.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:46 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 0.7648، وسجل أعلى سعر عند 0.7669 في حين سجل أقل سعر عند 0.7640.