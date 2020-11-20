شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يختبر المقاومة الفرعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ليبدأ اختبار حاجز 1875.00، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع لتحقيق الهدف الإيجابي الأول المنتظر عند 1901.80، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق مستوى 1860.90، مع الإشارة إلى أننا قد نشهد بعض التذبذب الجانبي إلى أن نحصل على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق المكاسب المنتظرة.

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