بيتكوين تصعد لقمة 3 سنوات وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صعدت بيتكوين إلى قمة ثلاث سنوات تقريبا اليوم الجمعة، إذ واصل المستثمرون الإقبال على العملة الافتراضية في ظل توقعات بأنها ستتخطى وبفارق كبير أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقل قليلا عن 20 ألف دولار.

وزادت بيتكوين إلى 18766.79 دولار، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2017، وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة 4.9 بالمئة عند 18696 دولار.

وزادت 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو حزيران 2019، وهي مرتفعة 160 بالمئة هذا العام.