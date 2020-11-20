الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صعدت بيتكوين إلى قمة ثلاث سنوات تقريبا اليوم الجمعة، إذ واصل المستثمرون الإقبال على العملة الافتراضية في ظل توقعات بأنها ستتخطى وبفارق كبير أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقل قليلا عن 20 ألف دولار.
وزادت بيتكوين إلى 18766.79 دولار، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2017، وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة 4.9 بالمئة عند 18696 دولار.
وزادت 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو حزيران 2019، وهي مرتفعة 160 بالمئة هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بيتكوين تصعد لقمة 3 سنوات وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.