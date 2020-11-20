شكرا لقرائتكم خبر عن منصات «فيسبوك» تتعامل مع 19 ألف محتوى كراهية وعنف كل ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



كشفت شركة فيسبوك لأول مرة عن أرقام بشأن انتشار خطاب الكراهية على منصتها قائلة إن 10 أو 11 من كل عشرة آلاف مشاهدة محتوى في الربع الثالث من العام تضمنت خطاب كراهية.

وأصدرت أكبر شركة لوسائط التواصل الاجتماعي في العالم، والتي تخضع لتدقيق يتعلق بمراقبتها للانتهاكات لا سيما في فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هذه التقديرات في تقريرها الفصلي عن مراجعة المحتوى الخميس.

وقالت فيسبوك إنها اتخذت إجراء إزاء 22.1 مليون محتوى تضمن خطاب كراهية في الربع الثالث مقارنة مع 22.5 مليون في الربع السابق.

وقالت فيسبوك إنها اتخذت إجراء مع 19.2 مليون محتوى يتضمن عنفا في الربع الثالث، ارتفاعا من 15 مليونا في الربع الثاني.

وبهذا يكون عدد المحتويات التي تم التعامل معها على أساس أنها خطابات كراهية أو تتضمن عنفاً قد تجاوز 19120 كل ساعة.

وتعريف «اتخاذ إجراء» لدى الشركة هو إزالة المحتوى أو تغطيته بتحذير أو تعطيل الحسابات أو تصعيد الأمر إلى وكالات خارجية.

ونظمت جماعات داعمة للحقوق المدنية هذا الصيف مقاطعة إعلانية واسعة في محاولة للضغط على فيسبوك للتحرك إزاء خطاب الكراهية.

وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين، قال جاي روزين مدير السلامة والنزاهة في فيسبوك إنه خلال الفترة من الأول من مارس/ آذار إلى الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني موعد الانتخابات الأمريكية، تم حذف أكثر من 265 ألف محتوى من فيسبوك وإنستجرام في الولايات المتحدة لانتهاك السياسات التي تمنع التدخل بما يؤثر على أصوات الناخبين.

(رويترز)