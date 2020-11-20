شكرا لقرائتكم خبر عن «بازفيد» يستحوذ على «هافبوست» لتعزيز الوصول إلى المعلومات المجانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أعلن موقع «بازفيد» الإخباري إنه استحوذ على منافسه «هافبوست»، في خطوة من شأنها تعزيز قطاع المعلومات المجانية عبر الإنترنت.

وبموجب هذه الصفقة، يستحوذ «بازفيد» على «هافبوست» من الشركة الام «فيرايزن ميديا» ويمكنه استخدام محتويات المنصات الاخرى التابعة لها بما فيها «ياهو»، وفقا لبيان صادر عن الشركتين.

كما أنها تجعل «فيرايزن» مساهما صغيرا في «بازفيد» مع موافقة المجموعتين على شراكة استراتيجية في المحتوى والإعلانات.

وقال جونا بيريتي الرئيس التنفيذي لشركة «بازفيد» وأحد مؤسسي «هافينغتون بوست» مع أريانا هافينغتون «نحن متحمسون لشراكتنا مع فيرايزن ميديا والمزايا المتبادلة التي ستنتج عن مشاركتنا محتوى بعضنا بعضا والتعاون في المنتجات الإعلانية المبتكرة ومستقبل التجارة».

وأضاف «لدي ذكريات حية عن نمو هافبوست وتحوله إلى منفذ إخباري رئيسي، وبازفيد تقوم بهذا الاستحواذ لأننا نؤمن بمستقبل هافبوست وإمكان استمراره في تحديد المشهد الإعلامي لسنوات مقبلة».

وفي السنوات الأخيرة، واجهت الشركتان صعوبات في بيئة اقتصادية صعبة للقطاع.

وقد أصبحت «فيرايزن» لاعبا رئيسيا في هذا القطاع من خلال استحواذها على علامات تجارية مثل «إيه أو إل» و«تيك كرانش» و«ياهو».

وقال غورو غورابان الرئيس التنفيذي لشركة «فيرايزن ميديا»، «الشراكة مع بازفيد تكمل خريطة الطريق الخاصة بنا وتسرع أيضا تحولنا ونمونا». (أ.ف.ب)

كانت هذه تفاصيل خبر «بازفيد» يستحوذ على «هافبوست» لتعزيز الوصول إلى المعلومات المجانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.