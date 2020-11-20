شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سباق ربدان للمحامل الشراعية بجوائز 3 ملايين درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق السبت سباق ربدان للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وتصل قيمة جوائزه إلى 3 ملايين درهم.

والسباق هو الجولة الثانية لهذه الفئة بعد الجولة الأولى والتي توج بها «التبر» لراشد محمد بن غدير.

ويبدأ السباق الثاني السبت في الواحدة والنصف ظهراً لمسافة ثمانية أميال بحرية، ويتنافس من خلاله 90 محملاً شراعياً لمسافة 22 ميلاً بحرياً، حيث يقام السباق من 3 إلى 4 ساعات، على أن تكون نقطة النهاية بمقر النادي بكاسر الأمواج بكورنيش العاصمة أبوظبي.

من جانبه، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على دعم سموه الدائم لكافة أحداث النادي ورعايته للسباقات، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث وتجعل الجميع يسعى لحصد اللقب.

وأكد الرميثي أن النادي يسعى دائماً إلى تحفيز الجميع من خلال تذليل العقبات، وكذلك من خلال رصد جوائز مالية كبيرة تضاعف من الإقبال على المشاركات بشكل عام، مبدياً ثقته في نجاح الحدث من الناحية الفنية والتنظيمية.

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق سباق ربدان للمحامل الشراعية بجوائز 3 ملايين درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.