شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بأكثر من 2% متجها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التفاؤل حيال لقاحات كورونا.



يأتي ذلك في أعقاب إعلان شركة "فايزر" الأمريكية عن أن النتائج النهائية للقاحها الواعد بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أظهر فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا.



وجاءت هذه الأنباء بعد أيام قليلة من إعلان شركة "موديرنا" عن أن نتائج اختبارات لقاحها المضاد لفيروس كورونا كشفت عن فاعلية بنسبة 94.5%.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وبالتزامن مع هذه الانباء الإيجابية، تتجه الأمور نحو إعلان المرشح الديمقراطي "جو بايدن" رئيسا للولايات المتحدة بشكل رسمي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 3.29 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 3.30 دولار وأقل سعر عند 3.22 دولار.