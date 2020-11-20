شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تصعد لأعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

صعدت بيتكوين إلى قمة ثلاث سنوات عند 18600 دولار، الجمعة، بارتفاع يومي بلغ 4.5%، لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقل قليلاً عن 20 ألف دولار.

وزادت بيتكوين أكثر من 16% منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو/حزيران 2019، وهي مرتفعة بـ160% هذا العام.

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