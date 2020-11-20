شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تحظر بيع السجائر اعتباراً من 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

قالت الحكومة الهولندية الجمعة، إنها ستحظر بيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى في متاجر السلع الاستهلاكية اعتباراً من عام 2024، لحث مزيد من الناس على الإقلاع عن التدخين.

ومع فرض حظر على ماكينات بيع السجائر اعتباراً من 2022، وإضافة حظر بيعها في المتاجر، قالت الحكومة، إن ذلك سيقضي على 11 ألف نقطة بيع للتبغ من أصل 16 ألفاً متاحة حالياً في البلاد.

ويشكل بيع السجائر داخل متاجر السلع الاستهلاكية حالياً، نحو 55% من مبيعات التبغ في هولندا. وحظرت السلطات في هولندا منذ عام 2008 التدخين في الحانات والمطاعم، كما أزالت مناطق مخصصة للتدخين في محطات القطارات هذا العام، على أن تحذو البنايات التي تضم مكاتب العمل والشركات، حذوها بحلول عام 2022.

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