هل يمكن أن يصاب الشخص بـ«كورونا» مرتين؟

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

قال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن دراسة بريطانية خلصت إلى أن من أصيبوا بـ«كوفيد ـ 19»، ليس من المحتمل إصابتهم بالعدوى مجدداً لمدة ستة أشهر على الأقل. ووصف النتيجة بأنها أخبار طيبة تمنح أيضاً، مزيداً من الأمل للقاحات المحتملة للوقاية من المرض.

وقال مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة في مؤتمر صحفي: «هذه أخبار جيدة حقاً.. أن نشهد مستويات ثابتة من المناعة في البشر حتى الآن، يعطينا أيضاً الأمر الأمل في ما يتعلق باللقاحات». وقالت ماريا فان كيركوف، التي تقود جهود المنظمة الفنية لمكافحة «كوفيد ـ 19»: «لا نزال بحاجة لمتابعة هؤلاء الأفراد لفترات زمنية أطول، لمعرفة فترة استمرار المناعة».

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