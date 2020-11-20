شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات خشية توقف برامج الدعم المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل المخاوف في الأسواق من توقف برامج التمويل الداعمة للشركات.



وكان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" قد صرح بأن فريقه يسعى لإنهاء برامج تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.



ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بانه اختار بالفعل وزير خزانة سيكون مدعوما من جميع الديمقراطيين بالكونجرس.



وهاجم "بايدن" أمس إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" لعدم تعاونها في في انتقال سلس للسلطة إلى إدارته.



وينتظر البعض في الأسواق الحسم في ولاية بنسلفانيا بعد تقدم "ترامب" بدعوى قضائية لإعادة الفرز، لكن محللين يرون أنهم لا يتوقعون تغيير ملموسا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 29394 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 11895 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3571 نقطة.