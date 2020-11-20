شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا: المستثمرون يندفعون لشراء أسهم بـ27 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا، إن المستثمرين أقبلوا على شراء الأصول عالية المخاطر الأسبوع الماضي، ليضخوا 27 مليار دولار في صناديق الأسهم؛ إذ أدت تطورات إيجابية بشأن لقاح لكوفيد-19 إلى شراء نشط للأسهم في القطاعات الأكثر تضرراً مثل: البنوك والسفر والترفيه والنفط.

وقال البنك استناداً إلى بيانات من إي.بي.إف.آر إن التدفقات الداخلة إلى الأسهم العالمية في الأسبوعين الماضيين زادت إلى 17.4 مليار دولار وهي الأكبر على الإطلاق. وقادت أسواق الأسهم الأمريكية والناشئة التدفقات.

وحفز الإقبال على المخاطرة المستثمرين على سحب أربعة مليارات دولار من الذهب في أكبر تدفقات خارجة من المعدن الأصفر على الإطلاق.

(رويترز)

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