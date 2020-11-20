شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ثقة المستهلكين الأتراك في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك انخفض 2.2% إلى 80.1 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني من 81.9 في الشهر السابق، مما يشير إلى حالة من الحذر بعد تحسن لفترة وجيزة في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا.

تسببت إجراءات مكافحة الجائحة في توقف شبه تام للاقتصاد في إبريل/نيسان، حين انخفضت ثقة المستهلكين بشدة. ويشير مستوى الثقة دون 100 إلى توقعات متشائمة، بينما تشير قراءة فوق ذلك المستوى إلى التفاؤل.

(رويترز)

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