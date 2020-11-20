شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات على احتفال بريطانيا بـ«عيد الميلاد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن بريطانيا قد تخفف إجراءات العزل العام المشددة لمكافحة مرض «كوفيد-19» للسماح للعائلات بالتجمع في عيد الميلاد نظراً لوجود مؤشرات على أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت تستقر بفعل الإجراءات المطبقة.

وتسجل بريطانيا أسوأ حصيلة وفيات رسمية بالمرض في أوروبا، وفرض رئيس الوزراء بوريس جونسون، مجموعة من أشد إجراءات العزل العام في أوقات السلم بهدف الحد من تفشي الفيروس.

وذكر هانكوك أنه يتعاون مع الإدارات المعنية في اسكتلندا، وويلز، وإيرلندا الشمالية، لتطبيق نظام يشمل عموم بريطانيا للقواعد المتعلقة بعيد الميلاد.

وتخضع بريطانيا لإجراءات عزل عام منذ أسبوعين، الأمر الذي قال هانكوك إنه ساهم في استقرار أعداد الإصابات، وهو مؤشر مهم على أن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح قبيل اتخاذ قرار بشأن عيد الميلاد.

وقال هانكوك لقناة سكاي نيوز «هناك مؤشرات مشجعة على أن أعداد الحالات بدأت تستقر، وأن العزل العام الذي طبقناه في مطلع هذا الشهر يؤتي ثماره».

وينتهي العزل العام في إنجلترا في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، على الرغم من أن بعض الوزراء لم يستبعدوا إمكانية تمديده.

(رويترز)