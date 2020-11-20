ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم

أفادت وسائل إعلامية بارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر الجرام إلى 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس الخميس.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 813 جنيها مقابل 810 جنيهات أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 697 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 928 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6504 جنيهًا.