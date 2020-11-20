شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين فى المغرب 1.3% على أساس سنوى فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المندوبية العليا للتخطيط اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين فى المغرب ارتفع 1.3% على أساس سنوى فى أكتوبر. وزادت أسعار الأغذية 2.7%، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 0.3%، وعلى أساس شهري، زاد المؤشر 0.1%. واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسى، الذى يستثنى أسعار السلع المتقلبة، على أساس شهرى بينما ارتفع 0.2% على أساس سنوى.

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