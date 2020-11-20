شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع ضمن محاولات تعافي لكنها بصدد تكبد خسارة أسبوعية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكن تظل الأسعار بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة.

ارتفعت أسعار الفضة قرابة 0.9% إلى مستوي 24.24$ ، من مستوي الافتتاح عند 24.03$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 23.89$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس نسبة 1.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 23.62$ للأوقية.

على صعيد تعاملات الأسبوع ،فأسعار الفضة منخفضة حتى اللحظة بنسبة 1.6% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، إقبالا على شراء الأصول ذات العائد المرتفع.

تعاذ تلك المعنويات إلى توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،والتي أظهرت نتائج مبهرة خلال مرحلة التجارب السريرية الثالثة والأخيرة ،لتتبقي مرحلة الحصول على التراخيص اللازمة للاستخدام فى معظم أنحاء العالم.

قالت شركة موديرنا الأمريكية يوم الاثنين فى بيان صحفي ، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة تتجاوز 94.5% خلال التجارب الأولية من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.

وقالتا شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الأربعاء إن التحليل النهائي لبيانات التجارب الأخيرة أظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة 95% فى الوقاية من فيروس كوفيد-19.